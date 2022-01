Em debate sobre Economia, Saúde, Justiça e TAP, Costa e Rio só convergiram na intensidade

António Costa e Rui Rio debateram, esta quinta-feira, durante cerca de uma hora e um quarto temas como a Economia, a Saúde, Justiça e a TAP, mas só acabaram por convergir na intensidade que aplicaram na forma como defenderam as suas ideias e contra-argumentaram as do adversário.

O primeiro tema da discussão transmitida pelos três canais generalistas de Portugal foram as soluções governativas que podem resultar do dia 30 de janeiro.

António Costa insiste que, caso perca as eleições, sairá de cena. Diferente será o cenário em caso de vitória com maioria relativa.

Aí, António Costa assegura que fará o que tem de ser feito, que é “conversar com os partidos na Assembleia da República, no modelo clássico seguido, por exemplo, no primeiro governo do engenheiro Guterres onde, diploma a diploma, íamos negociando”.

Do outro lado do debate, Rui Rio acusou Costa e o PS de serem responsáveis pela crise política que precipitou estas legislativas.

E o líder social-democrata considerou que há "outro perigo", que passa pela substituição de António Costa por Pedro Nuno Santos.

"Aí ainda temos uma situação pior, porque aí não temos uma geringonça temos o Bloco de Esquerda mesmo dentro do Governo e com ministros do Bloco, e isso é um perigo para o país”, disse.



Rio critica política económica do PS. Costa quer aumentos salariais

O debate seguiu para a Economia. Rui Rio voltou a defender as propostas que apresentou na sexta-feira e que são o grande destaque do programa eleitoral do PSD.

Questionado sobre a questão dos impostos, o líder do PSD destaca a importância das "empresas, que criam emprego", defendendo querer baixar primeiro o IRC e só depois o IRS.

“Se olharmos à governação do país desde 1995, verificamos que há uma degradação dos rácios todos. Temos de fazer diferente. Um dos aspetos nucleares é a carga fiscal. Temos de mudar o modelo. Temos de apostar nas exportações e no investimento e só depois distribuir a riqueza”, explica Rui Rio.

António Costa, na resposta, começa por prometer "uma redução do IRS muito forte para todas as famílias que têm filhos".

O líder do Partido Socialista garantiu, durante o debate frente a Rui Rio, que existe um consenso, "incluindo dos empresários, sobre a necessidade de aumentos salariais".



Rui Rio, por sua vez, volta a criticar a política económica do Partido Socialista, dizendo que este se encontra "muito à esquerda, a empobrecer o país e a pagar salários de miséria".