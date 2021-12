“Estamos prontos.” Finda a “visão clubística” no PSD, Rio quer ser Governo

Sem ideias novas, um prato requentado, em tom quase governamental. Foi assim que Rui Rio se apresentou ao partido, no discurso de encerramento do 39.º Congresso do PSD, em Santa Maria da Feira. “A visão clubística, que trata adversários políticos quase como inimigos, não se coaduna com a forma como vejo a atividade partidária”, disse, logo a abrir. A deixa, note-se, serve para dentro e fora do PSD.

Rio quer um “novo executivo” que se distinga da governação socialista, que foi submissa "às forças de esquerda mais extremistas" e teve "uma confrangedora falta de coragem para enfrentar os reais problemas de Portugal”. “Estamos prontos para assegurar a diferença. Somos um partido reformista. Não vamos, por isso, fazer nenhuma revolução, nem vamos destruir tudo o que os outros fizeram. Queremos apenas, de forma sensata, mas corajosa e realista, desenvolver o nosso país e voltar a trazer a esperança aos portugueses”, prometeu.

Rio não jogou ao ataque. Deixou apenas uma lista de bandeiras (mas não concretizou medidas) e críticas. E, como é hábito, focou-se no plano económico. “Não é aceitável um País com a sua classe média sufocada em impostos e em que o seu salário de referência pouco se distingue do mínimo em vigor”, disse. E depois soltou uma deixa mais a piscar o olho ao eleitorado mais conservador: “Não é racional manter apoios sociais a quem os usa para se furtar ao trabalho e, dessa forma, condicionar a própria expansão empresarial que, cada vez mais, se lamenta da falta de mão de obra disponível.”

Os erros do Governo

Quase como uma súmula de final de ano, Rui Rio levou ao púlpito do congresso uma lista dos principais casos que mancharam o currículo da última legislatura de António Costa. E o nome de Eduardo Cabrita foi o mais evocado.

“É certo que o desempenho do Ministro Eduardo Cabrita foi absolutamente desastroso, como desastroso foi o prolongado e cúmplice apoio que o Primeiro-Ministro lhe deu durante tanto e tanto tempo. Mas já antes, a Ministra Constança Urbano de Sousa tinha tido notórias dificuldades em se adaptar a uma função que exige saber aplicar com bom senso o rigor, a autoridade e a disciplina”, disse.

A morte de Ihor Homeniuk às mãos do Serviço de Estrangeiros e Fonteiras (SEF) foi também lembrado. “É uma vergonha nacional a morte do cidadão ucraniano à guarda do SEF, mas é também motivo de grande preocupação a desorganização, a permissibilidade e a fraca operacionalidade para que o SEF foi lançado por este Governo – talvez já com a intenção de o extinguir”, afirmou.

SNS “mais desumano” e “ineficiente”

Ao fim de seis anos de “mais uma experiência socialista”, o Serviço Nacional de Saúde está “novamente fragilizado”. “Falta planeamento, os hospitais têm fraca autonomia, o Governo destruiu as parcerias público-privadas - mesmo as que se revelavam vantajosas - e o serviço público é cada vez menos atrativo para os profissionais de saúde”, vincou.

De acordo com Rio, “o SNS não está, objetivamente, a dar resposta satisfatória às necessidades das pessoas”. O líder do PSD não deixou de lembrar que António Costa tinha prometido para todos os portugueses um médico de família, fasquia que continua por alcançar.

“A situação de muitos hospitais é dramática, com urgências em rutura e com os doentes a acumularem-se nos corredores, com tempos de espera que chegam a superar as 12 horas. Temos, hoje, um SNS mais ineficiente e, por isso, em muitas situações, mais desumano. A taxa de mortalidade por causas não-Covid atingiu valores impensáveis para o nosso tempo”, disse.

Faltam professores

“Uma grave carência de professores”, “um setor debilitado”, eis uma das deixas de Rio. “A política educativa nos últimos seis anos é o melhor exemplo do que não deve ser feito”, frisou.

O PS, acusou o líder do PSD, acabou “com as provas finais de ciclo, aligeiraram o currículo, definiram um perfil do aluno em que o conhecimento e a disciplina passaram a letra morta, desautorizaram os professores, desinvestiram na escola pública, desprezaram o ensino profissional, ignoraram a educação de infância”. Isto levou as “desigualdades educativas” maiores.

As boas-más finanças do PS

O PS desperdiçou uma “conjuntura muito favorável”, uma oportunidade para “reformar” Portugal, devido aos acordos com os partidos da esquerda”. “Em Bruxelas era casado com o rigor financeiro. Em Portugal vivia em união de facto com a geringonça”, atirou.

Segundo Rio, o PS queimou perto de quatro mil milhões de euros. “Foram utilizados para distribuir, nunca para investir e criar riqueza, porque é essa a lógica socialista; agravada, nestes anos, por uma esquerda radical que ainda mais acentuou o tique imediatista do Partido Socialista”, disse.

O líder do PSD lembrou ainda a solução encontrada para o Novo Banco e recorrentes injeções financeiras do Fundo de Resolução. “Os impostos dos portugueses foram-lhe obedientemente entregues, no modo e no momento que este entendeu, sem sequer ter havido, da parte de quem gere o dinheiro dos contribuintes, a preocupação de conferir as faturas que lhe foram sendo apresentadas”, vincou.

TAP “de mão estendida”

Para Rio, a TAP é um exemplo da gestão socialista, “com largos milhões de euros dos portugueses nela despejados”. “O Governo reverteu a privatização mal tomou posse – antes ainda da crise causada pela pandemia – e, com esse ato, voltou a meter o Estado num buraco que parece não ter fundo”, disse.

Com o plano de viabilização “encalhado em Bruxelas”, a TAP “pode fechar”. “Pior, era difícil! É má a solução de fechar a TAP, depois das avultadas verbas que lá foram enterradas. É má a solução de a manter, porque ainda falta lá meter muito mais dinheiro. E será má a situação do nosso país, se a Comissão Europeia vier a reprovar o plano que lhe foi apresentado pelo Governo”, lembrou.