Em três dias, Rui Rio passou de líder da oposição a futuro primeiro-ministro?

Cheiro a poder

De sábado, ficará para a história: a orquestra esteve (quase sempre) afinada. Por isto, poucos esperavam. Nem Luís Montenegro, Carlos Moedas, Miguel Pinto Luz ou Paulo Rangel quiserem fazer barulho. Nenhum atacou (explicitamente) Rio. Os críticos internos, tendo em conta a proximidade das legislativas, optaram por afagar o líder do PSD e deixar, nas entrelinhas, uma lista de encargos.

O momento mais quente do dia foi mesmo o tête-à-tête entre Adão Silva e Paulo Colaço. O líder parlamentar do PSD e o presidente do Conselho de Jurisdição trocaram acusações devido à moção – aprovada no anterior congresso – que defendia um referendo à eutanásia, mas que nunca chegou ao Parlamento e acabou no Tribunal Constitucional (TC). “Esse caso foi julgado, mas teve dois acórdãos do Constitucional que desautorizaram e humilharam Paulo Colaço”, atirou Adão Silva.

Paradoxalmente, Carlos Moedas chegou a Santa Maria da Feira a dizer que não está “na vida política ativa”, para evitar comentar a feitura das listas para deputados. Então, porque veio ao congresso? “Amigos que ajudaram tanto, tanto” na conquista da câmara de Lisboa. Sobre Rio nem uma palavra, mas não esqueceu a disputa interna. "A partir deste congresso somos todos PSD."

O antigo ministro de Passos Coelho, nova coqueluche do PSD devido à conquista da maior câmara do país, foi o social-democrata mais aclamado da tarde; teve direito a três ovações em pé. Afinal, é o primeiro cheirinho a poder do que anda a escapar ao PSD desde o nascimento da geringonça.

Por sua vez, o preterido dos militantes nas diretas, Paulo Rangel, apareceu para lançar uma série de ideias quanto que é preciso mudar no país e fazer promessas de estar ao lado de Rio na campanha das legislativas. Do que disse, nada em particular ficará para a memória. (Entretanto, em entrevista ao “Observador”, o líder do PSD tomou uma postura magnânima: não descartou a possibilidade de chamar o eurodeputado para um futuro governo, pois não é um “incompetente”.)

Em boa verdade, Miguel Pinto Luz foi o único que não fez juras de amor a Rio. Ainda assim, prometeu lealdade e não fazer barulho porque, agora o mais importante “é o PSD”. “Sou do tempo em que os líderes do PSD juntavam, em que a lealdade era conquistada passo a passo”, vincou.