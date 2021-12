PSD ao centro, militantes a leste? “O PSD sempre dançou um pouco entre a esquerda e a direita”

O mote do 39.º Congresso do PSD é “Portugal ao Centro”. E Rui Rio, no discurso de abertura, fez questão de voltar a pegar no pêndulo ideológico e agitá-lo. “Há momentos em que a social-democracia tem de ter respostas de perfil mais à direita, e outros em que o faz com uma postura mais à esquerda. E é assim que tem de ser, precisamente porque nos colocamos ao centro e, por isso mesmo, temos de estar sempre disponíveis para corrigir os excessos, sejam eles de direita ou de esquerda”, afirmou o líder do PSD.

É esse o entendimento dos social-democratas? Nuno Moura, um dos 959 delegados do PSD presentes no congresso, defende que é importante “não se perder a matriz do partido”, que “nasceu como um partido de centro-direita”. Mas não vê “inconveniente” no centro puro e duro. “Penso que o slogan deste congresso não está desfasado”, diz.

Maria João, delegada de Viana do Castelo, tem a mesma posição. “Na minha cabeça, é centro-direita. Mas concordo com o líder. Acho que aquilo que o país precisa neste momento é um partido ao centro”, afirma.

Sónia Sampaio, delegada por Matosinhos, também se inclina para o centro-direita. E vê na retórica de Rio uma estratégia “ganhadora”. “Atendendo ao que o país está a passar, atendendo que o dr. Rui Rio foi acusado de não ser líder da oposição. Ele é o líder da oposição. Neste momento, Portugal precisa de um líder ao centro”, afirma.

Um pouco atrás, ainda na faixa da direita, José Silva Costa, delegado por Sines, alerta para um risco na retórica de Rio: “Deixa uma faixa do eleitorado clássico de fora, eleitorado que podemos perder.” Conseguirá assim ganhar as eleições? “Há sempre uma dúvida.”

João Gameiro Alves, delegado por Faro, está na barricada oposta: revê-se num PSD de "centro-esquerda", tem "uma convicção muito forte" que o partido irá ganhar as legislativas, mas deixa uma linha vermelha: entendimentos com o PS. "Concordo com um PSD ao centro, mas não concordo de maneira nenhuma com um acordo com o PS. O bloco central está definitivamente arredado e, portanto, se Rui Rio insistir nessa temática nunca terá o nosso apoio", avisa.

José Martino, delegado por Gondomar, subscreve quase na íntegra a posição de Rio, homem que acredita capaz de dar um “arejamento” ao partido, “tal como fez Cavaco Silva. “O PSD é um partido ao centro, é um partido social-democrata, tanto que têm pensamentos de direita, mas que faz a síntese com ações de esquerda”, diz.

Na opinião do empresário agrónomo, a posição ideológica do partido – para fora – é uma não-questão. “Isso serve para marcar debates ideológicos, é uma questão de classificação. Acho que quem vota tenta perceber é que programa é que é melhor, quem está à frente, quem é que é capaz de agir e transformar o país”, afirma.

Por sua vez, Bernardo Silva, delegado por Sintra, assume um postura pós-ideológica. “Há sempre uma guerra da esquerda-direita, uma guerra que as pessoas insistem porque é uma forma mais fácil de comunicar a ideologia do partido”, diz.

Segundo o social-democrata, “o PSD sempre dançou um pouco entre a esquerda e a direita”. O importante, sublinha, é o partido “ganhar”.