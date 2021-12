Em 959 delegados, só 189 mulheres. Porquê? “Disponibilidade”, “apetência” ou um “não-assunto”

Muitos cabelos grisalhos, sobretudos, uma maioria de homens, poucas mulheres: a paisagem do 39.º Congresso Nacional do PSD. Isto não é um retrato subjetivo, os números oficiais espelham a mesma imagem: dos 959 delegados, apenas 189 são mulheres, fez questão de lembrar Lina Lopes, na apresentação da moção K, na sexta-feira à noite. “Ou os homens estão excecionalmente empenhados em representar as mulheres ou esta composição está muito longe da realidade social do país”, atirou.

Uma percentagem de 20% de mulheres é digna de um clube de “fumadores de charuto”, não de um partido, defendeu a social-democrata. Mas, dentro do partido, a questão sobre a de paridade de oportunidades na vida política tem pouco lastro. Há mesmo quem não veja mérito na pergunta.

Dulcinia Sereno, delegada pela secção de Aveiro, garante não ver “mal nenhum” na estatística lançada por Lina Lopes. “Escolhem as pessoas que são capazes, que estão disponíveis e que têm dado o seu melhor. Não é por ser mulher, não é por ser homem. Quando nós terminarmos com isso [essa questão], isto cresce muito mais”, atira.

Sónia Sampaio, delegada da secção de Matosinhos, garante que o partido “não tem vedado o acesso das mulheres à política”. “Acho que por natureza as mulheres acabam por ter uma vida muitas vezes mais ocupada, não ser tão participativas, por não ter tanta disponibilidade, porque têm uma componente familiar diferente dos homens”, afirma.

Para a social-democrata, mãe de uma criança de três anos, a diferença de “disponibilidade” homem-mulher existe “mesmo”. “Acho que não seja por um motivo de discriminação, acho que tem a ver mesmo com a factualidade da vida. E das pessoas em si”, diz. Mas a mudança está a acontecer, garante.

Maria João, delegada por Viana do Castelo, admite que gostaria de ver mais mulheres na cúpula do partido, apesar de, lembra, há cada vez mais “nas autarquias e concelhias”. “Nós temos de lá chegar devagarinho”, afirma,

José Martino, delegado da secção de Gondomar, diz que a escassez de mulheres no congresso é uma questão “transversal à sociedade portuguesa”. “Essa uma mudança que tem de ser feita na sociedade portuguesa. Eu acredito nas mulheres. Na minha prática empresarial, tenho sócias e diretoras de empresas. As mulheres são mais práticas, são mais objetivas”, afirma o empresário agrónomo.

O delegado Nuno Moura, por sua vez, diz não conseguir “justificar” a escassez de nomes do sexo oposto no PSD. A única razão que lhe ocorre é a falta de “disponibilidade”. “Se calhar o sexo masculino tem mais disponibilidade para este tipo de coisas”, começa por dizer, para depois acrescentar: “A tendência é que isso mude radicalmente, penso que não tem nada a ver com machismo.”

José Silva Costa, delegado por Sines, alinha também na justificação da “disponibilidade”. “Tenho constatado na formação de listas para autárquicas, por exemplo. É mais fácil arranjar homens que mulheres, por uma questão de disponibilidade”, diz, antes de acrescentar outro motivo: “Apetência.”

Bernardo Silva, delegado por Sintra, vê na questão da paridade “um não-assunto”, tendo em conta que “há cada vez mais mulheres na política”. “Está em visível crescimento”, diz.