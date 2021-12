“Rio não ouse dizer: aqui d'el-rei, ai de quem venha apresentar uma lista contra a nossa"

Em todas as reuniões há barulho: o ruído habitual, fruto de várias pessoas falarem ao mesmo tempo; o zum-zum de fundo da sala, que passa muitas vezes despercebido a quem comanda a sessão; e depois há os estrondos, que ecoam e dominam a atenção dos presentes. No domingo, à saída do Conselho Nacional do PSD em que aprovou as listas para as legislativas de 2022, Rui Rio garantiu que a reunião foi “pacífica” e que apenas houve “muito barulho dos que ficaram de fora das listas”.

Os barulhentos, porém, ainda podem vir a zurzir aos ouvidos do líder do PSD: esta sexta-feira, arranca, em Santa Maria da Feira, o 39.º Congresso do PSD, onde vão a votos os órgãos internos do partido - Conselho Nacional, Comissão Política Nacional, Comissão Permanente Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional e Comissão Nacional de Auditoria Financeira -, órgãos que, ainda num passado recente, rasteiraram Rio.

Muitos dos líderes distritais – homens e mulheres do aparelho que estiveram ao lado de Rangel – estão descontentes. As tropas do eurodeputado, desmobilizadas após a derrota nas diretas, estão, tudo indica, a arregimentarem-se sob novas-velhas lideranças, a formar listas para o próximo Conselho Nacional, de forma a continuarem a ter influência e peso no partido. A Renascença apurou que Miguel Pinto Luz deverá encabeçar uma lista, assim como Luís Montenegro.

Há poucos dias, Cristóvão Norte, líder da distrital de Faro, foi um dos que fez barulho contra Rui Rio, por ter sido excluído das listas de candidatos a deputados: acusou o líder do PSD de “punir” quem apoiou Rangel. Em vésperas de congresso, todavia, garante que o assunto das listas está “encerrado”.

“Espero que seja um momento de galvanização do partido, porque o PSD precisa de apresentar uma alternativa forte para desalojar o PS. Creio que uma alternativa não-socialista é essencial para o país, não apenas do ponto de vista do resultado eleitoral, mas também das ideias fundamentais que sejam aptas para dar uma nova esperança ao país”, diz.

Alexandre Poço, deputado e líder da JSD, acredita que o congresso "não irá ser a repetição ou a ressaca de processos anteriores”, antes uma chance – “uma convenção” - de lançamento para as legislativas. O apoiante de Rio afirma: “O PSD tem aqui uma oportunidade muito interessante de ter um congresso a um mês e dez dias das eleições; de conseguir ocupar o espaço mediático durante este fim-de-semana, com um arranque para um novo governo, um novo primeiro-ministro, e uma viragem na política portuguesa.”

Mas nem todos os social-democratas estão no mesmo comprimento de onda. No domingo, “não fiz barulho, fiz perguntas”, garante Pedro Alves, líder da distrital de Viseu e um dos excluídos de Rio das listas. O social-democrata defende que apenas manifestou insatisfação “com o desrespeito que houve por parte da direção do partido com aquilo que tinham sido as decisões dos órgãos distritais”. “Rui Rio escolheu quem quis. Ele tem é que assumir que escolheu quem quis, não estabeleceu nenhum critério político, nem nenhum objetivo político, nem nenhuma responsabilidade política”, atira.

Pedro Alves afirma querer contribuir para que o PSD saia fortalecido do congresso. Mas avisa: “Haverá certamente outras pessoas que entendem de outra maneira. Daquilo que tenho conversado, há pessoas que não ultrapassaram algumas divergências, não apenas as das listas, e que vão manter essa divergência estratégica, posicional, pública", adianta, sem referir nomes.

Também o deputado Pedro Rodrigues - que integra as listas apresentadas por Rio - garante que não é "de fazer barulho”, mas gosta de afirmar as suas “convicções de forma clara e muito objetiva". Na quarta-feira, publicou uma carta aberta em que desafia Rio a excluir a possibilidade de um acordo parlamentar com o PS – possibilidade já assumida publicamente pelo líder do PSD.

O PSD tem a responsabilidade de apresentar um projeto alternativo ao do PS e “deve fazê-lo sem ambiguidades”. “Sem ambiguidades significa dizer que o PSD tal como liderou as últimas grandes reformas em Portugal, nos últimos 40 anos, quer ganhar as próximas eleições para liderar uma alternativa reformista”, diz. No entender de Pedro Rodrigues, a ideia de o PSD ser alternativa “não é compaginável com a posição ambígua de que o PSD pode eventualmente viabilizar governos ou orçamentos do PS.”