PS votou mais vezes ao lado do PSD do que BE e PCP

Em 2019 três partidos conquistaram, pela primeira vez, assento parlamentar. A estreia no hemiciclo fez renascer a questão da proximidade política entre bancadas, por um lado, e do posicionamento absoluto no espectro, por outro. O CDS contestou o lugar do deputado único do Chega e Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pediu publicamente que lhe fosse atribuído um lugar "o mais longe dos extremos possível".

O debate em torno da distribuição de assentos foi motivação para o trabalho de Frederico Munõz, que analisou o resultado das votações de mais de 10 mil iniciativas parlamentares, desde o início da “Geringonça”.

A intenção seria estabelecer entre os vários partidos um nível de proximidade que permitisse agrupá-los, “tendo em conta não o seu programa, não as suas afirmações públicas, mas o seu comportamento concreto naquilo que define a sua actividade parlamentar - as votações”.

A análise final não põe fim ao jogo de cadeiras, mas revela antes que, a seguir-se esta lógica, os lugares não seriam fixos. Nos últimos seis anos, entre outubro de 2015 e o mesmo mês de 2021, são notórias aproximações e distanciamentos entre bancadas.

O Partido Socialita, que começa a preparar terreno para novas e antigas alianças, parece afastar-se dos parceiros de esquerda, que viabilizaram a solução governativa em 2015. A clivagem torna-se significativa a partir de 2018, altura em que a bancada liderada por Ana Catarina Mendes apresenta, pela primeira vez, maior distância face a alguns dos partidos à sua esquerda do que em relação ao PSD.

Na presenta legislatura, o PS votou mais vezes ao lado dos sociais-democratas do que de qualquer outro partido, incluindo BE e PCP. Ao contrário do que se verificou em 2015, por exemplo, ano em que o PS ficou atrás do PSD nas legislativas.

À análise de Frederico Munõz, que contabilizou as votações até 27 de oubtubro de 2021, acrescem os resultados das votações de todo o mês de novembro, analisadas pela Renascença e disponíveis para consulta no site da AR.



Das 3.941 iniciativas parlamentares votadas entre 25 de outubro de 2019 e 26 de novembro de 2021, os socialistas votaram ao lado do partido de Rui Rio 2.321 vezes, ou seja, quase 60% do total de votações. Já comunistas e bloquistas somam votações idênticas à do PS em menos de metade das iniciativas, com 40% e 42%, respetivamente.