Rui Rio e diretas do PSD. "Acho mais difícil ganhar amanhã do que a 30 de janeiro"

Rui Rio diz que será mais fácil vencer as eleições presidenciais de 30 de janeiro, do que as eleições diretas do PSD no sábado, e reiterou que é o único candidato capaz de derrotar o PS nas legislativas.

As declarações do recandidato à presidência do PSD marcaram o encerramento da campanha eleitoral interna de Rui Rio, num encontro com militantes, em Vila Nova de Gaia.

“Acho que é mais difícil ganhar amanhã, do que ganhar no dia 30 de janeiro. Mas acredito que, efetivamente, a maioria dos militantes do PSD vão ouvir aquilo que os portugueses estão a dizer”, disse o líder social-democrata, já perto do final do seu discurso de encerramento.

“Os militantes não vão obedecer àquilo que possa ser um pedido, e, nalguns casos, quase uma ordem, de um qualquer dirigente local que diz ‘vota assim’, porque o dirigente local muitas vezes está a pensar no seu lugar de deputado, no seu lugar distrital, no seu lugar da concelhia”, reforçou.

O Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia, foi o local escolhido para o encerramento da campanha interna de Rui Rio. Depois de ter estado na Madeira, esta foi apenas a segunda vez que o candidato se reuniu com os militantes do seu partido.

Cerca de 300 militantes marcaram presença no encontro que antecede as décimas eleições diretas do partido, neste sábado, dia em que 46 mil militantes escolhem o novo líder do PSD.

Relativamente às legislativas de 30 de janeiro, o social-democrata sublinhou a sua convicção de que pode ser o próximo primeiro-ministro de Portugal, “por três razões”. “Esta eleição é muito diferente da de 2019, porque tinha sido formada uma geringonça, não voltou a troika, etc. Como é que o PSD podia ter ganho?”.