Eleições no PSD. Rio com olhos postos nas legislativas, Rangel com "muita confiança" nas diretas

Rui Rio e Paulo Rangel votaram na terceira mesa de votos, na sede distrital do Porto, uma das distritais com mais militantes social-democratas do país.

O atual líder do PSD, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel disputam a presidência do partido, este sábado, em eleições diretas em que podem votar perto de 46 mil militantes.

De acordo com o ‘site’ do PSD, o universo eleitoral para as décimas eleições diretas do partido é de 45.973 militantes, aqueles que têm as quotas em dia para poder votar.

A eleição decorre em todo o país entre as 14h00 e as 20h00 e, a partir do fecho das urnas, a secretaria-geral do partido irá disponibilizar a evolução dos resultados das eleições em tempo real aqui, assim como o histórico das eleições anteriores.

A campanha foi feita de modo muito diferente pelos dois candidatos: enquanto o eurodeputado apostou nos tradicionais encontros por todo o país com militantes, o presidente do PSD anunciou que iria abdicar de fazer campanha como candidato, concentrando-se na oposição ao PS, e recusou debates com o seu opositor, por considerar que só beneficiariam os socialistas.