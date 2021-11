“Não se pode entregar o processo de vacinação às câmaras”, diz presidente da Câmara de Gaia

Questionado sobre as condições deste novo espaço, que no início de novembro substituiu o pavilhão das Pedras, no centro da cidade, Eduardo Vítor Rodrigues sublinha que o papel da autarquia é só de “colaborar”.

“Não se pode entregar o processo de vacinação às câmaras, sob pena de um dia destes extinguirmos a ARS e o Ministério da Saúde. Ficam as câmaras com todas as competências”, atira o autarca.

Com a necessidade de utilizar o Pavilhão das Pedras para a prática desportiva, no início de novembro abriu um novo centro de vacinação num armazém dos CTT nas Devesas.



Eduardo Vítor Rodrigues explica que “ARS não encontrou nenhum local” para substituir o Pavilhão das Pedras, “até porque a ARS quer um local que não tenha que pagar e nós conseguimos, em diálogo com os CTT, uma solução gratuita”. O autarca sublinha ainda que todas as despesas, à exceção das vacinas, foram assumidas pela Câmara, com o objetivo de ajudar no processo.

A autarquia contabiliza cerca de 1,2 milhões de euros gastos no processo de vacinação. E lembra que, ao longo dos últimos meses, tem tido um “peso brutal” em trabalho extraordinário de polícia municipal e bombeiros, que estão destacados para os centros de vacinação sete dias por semana. “Em alguns casos, ultrapassa até o limite legal”, revela.

Questionada pela Renascença, a ARS Norte adianta que na próxima semana deverá entrar em vigor um horário alargado no centro de vacinação das Devesas, para fazer face à procura. Serão também colocados aquecedores e instalada uma tenda no exterior, para aumentar a área de espera e de recobro.