Melancias e trituradoras de líderes. No ringue com Rui "Outsider" Rio e Paulo "Parlamentar" Rangel

Torcida Rangelista

Apoiante de Miguel Pinto Luz e depois de Luís Montenegro nas últimas diretas do PSD, José Matos Rosa está agora a torcer por Paulo Rangel, político que diz ser capaz de “unir o partido” e “rejuvenescê-lo”. “Primeiro unir dentro para depois ganhar lá fora”, dá como mote.

Segundo o social-democrata, o facto nenhum dos candidatos ter raízes em Lisboa não é motivo para “choradeiras”. Dos 18 líderes do PSD desde 1974, 7 eram do Norte do país. “O Sá Carneiro [um dos fundadores do PSD] era do Porto e conseguiu afirmar-se facilmente”, lembra.

Relativamente à imagem de Rio como alguém fora do sistema, o antigo deputado e ex-secretário-geral do PSD comenta: “Já disse no passado e repito: o dr. Rui Rio tem-se em muito boa conta.”

Duarte Marques, que também está sentado um dos lugares reservados aos adeptos de Rangel, diz que na retórica de Rio de outsider há “uma posição um pouco populista”, uma estratégia deliberada, “por sentir que as pessoas não gostam dos partidos”. “Discordo que faça dos defeitos dos partidos o seu principal pedestal. Ou seja, nós temos que contribuir para que os partidos melhorem, não para que sejam mais mal vistos que agora”, explica.

Por comparação com Rio, Paulo Rangel tem “uma capacidade de liderança muito forte, uma agenda muito mais cosmopolita”, o que o torna capaz de demarcar-se da “incapacidade de Rio para lidar com o PS” e com o Governo de António Costa, que nunca se mostrou disponível para fazer “alguma reforma”. “O PSD com Paulo Rangel estará muito mais virado para conquistar o espaço do centro e do centro-direita”, aponta.

Pedro Duarte, antigo deputado do PSD, espera que o partido aproveite as diretas para “reganhar uma nova energia”. O militante social-democrata conhece ambos os candidatos há mais de 30 anos e garante que “são bastante diferentes”. “Não tenho qualquer hesitação que o perfil de Paulo Rangel no atual contexto é o perfil mais adequado. Moderno, cosmopolita, alguém que gosta de aprofundar os assuntos e matérias. No sentido de encontrar as melhores soluções e melhores respostas. Acho que é preferível a outro perfil que é de uma política antiga”, afirma.

Rio tem “por vezes hostilizado o partido” e, “em boa verdade, não se pode queixar do aparelho”. “Se calhar [o aparelho] tem-no abraçado até excessivamente, porque a verdade é que já lhe deu duas vitórias em diretas.” “Nunca houve uma liderança tão unipessoal na história do partido”, atira.

Há cerca de um mês, Rui Rio afirmou: “Quando me picam, eu vou melhor. E eu estou picado.” O entusiasmo do momento, todavia, não sobreviveu. A estratégia agora é outra. Há dias, anunciou que não ia fazer campanha para as eleições diretas no PSD, alegando preferir focar-se em exclusivo na preparação de um programa eleitoral para as eleições legislativas. “Compete-me prioritariamente preparar o partido para as eleições nacionais e não para a disputa interna”, disse. (Não por acaso, dos apoiantes de Rio, nenhum ataca abertamente Rangel; optam antes por ignorá-lo.)

Em declarações à Renascença, Duarte Marques acusa Rio de “hipocrisia” e “desespero” devido a esta escolha. “Percebeu obviamente que já não tinha o apoio das estruturas. E está a subverter um conjunto de princípios que para ele eram sagrados, apenas pelo desespero de tentar inverter um resultado eleitoral que se avizinha muito complicado. E isso é que é surpreendente em Rui Rio, porque das suas convicções, da nobreza de carácter, nós nunca duvidamos. Estamos a vê-lo trocar as suas convicções por um punhado de votos e isso é que é estranho”, atira.