E tudo a dissolução levou: quase 80 diplomas ficam pelo caminho

Há três semanas, Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, definiu 14 diplomas como prioritários para o Governo – a proteção de denunciantes, a videovigilância para polícias, entre outros -, com o propósito de que fossem votados e aprovados antes da dissolução da Assembleia da República. Nos últimos dias, alguns já receberam luz verde em plenário, mas outros só vão ser debatidos na próxima semana – a derradeira antes de Marcelo Rebelo de Sousa efetivar a bomba atómica.

De acordo com um levantamento da Assembleia da República, a que a Renascença teve acesso, a uma semana da dissolução, há ainda 102 iniciativas da 3.ª sessão legislativa (projetos de lei, propostas de lei e projetos de resolução) pendentes nas diferentes comissões.

Dos 102 diplomas, pelo menos 58 estão destinados a ficar esquecidos nos arquivos do Parlamento, por ainda estarem numa fase embrionária: foram anunciados nos últimos meses, mas não foram alvo de qualquer debate ou avaliação.

O caso do projeto de lei 937/XIV/3, submetido pelo PAN, que pretendia obrigar o Governo a entregar à Assembleia da República o Plano Estratégico de Portugal no âmbito da Política Agrícola Comum 2023-2027. Ou o projeto da deputada não-inscrita Cristina Rodrigues, anunciado a 15 de setembro, para “alterar o Código da Publicidade no sentido de tornar os padrões de beleza reais por forma a assegurar o princípio da veracidade junto do consumidor”.

Também os diplomas que visavam o alargamento do prazo legal da Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) para 16 semanas vão ficar como notas de rodapé da atual legislatura.

O mesmo acontecerá com a proposta do Bloco de Esquerda para a “alteração da carreira de enfermagem”, como com a do CDS para o “agravamento” da punição de condutas “contra os direitos fundamentais dos idosos”.