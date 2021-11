Eleições e ataque à pandemia.“Não acredito que o primeiro-ministro tome decisões por cálculo político”

“Temos de ter a consciência de que estamos num momento muito diferente do que vivemos há um ano (…) Temos no inverno períodos difíceis, mas vejo com alguma preocupação esta tendência para cavalgar um certo alarmismo que me parece que não é útil”, avança o médico e professor da Escola Nacional de Saúde Pública.

Por isso, apela a “continuar a fazer o nosso caminho com absoluta normalidade”.

“Vivemos numa democracia adulta, as pessoas têm fontes de informação com grande facilidade. Qualquer anseio que se possa fazer sobre a interrupção do processo democrático, modificação dos tempos previstos, alterações de datas, tudo isso me parece fora de propósito”, remata Campos Fernandes.