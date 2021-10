Et tu, Marcelo? “Presidente deve ser moderador e árbitro. Nos últimos dias, foi um jogador”

Fator de instabilidade?

Durante o último mês, Marcelo prometeu muitas vezes e, quase de certeza, irá cumprir: devido ao chumbo do Orçamento de Estado para 2022, a Assembleia da República será dissolvida. Para tal acontecer, neste momento, só faltam cumprir formalidades: ouvir os partidos políticos e o Conselho de Estado – que já tem reunião marcada para dia 3 de novembro, a próxima quarta-feira. (As eleições devem ocorrer em janeiro.)

O Presidente da República, em todo o caso, não está de nenhuma forma obrigado a tomar este rumo. Legalmente, poderia dar ao Governo de António Costa mais 60 dias para que este preparasse uma nova proposta de OE. “Do ponto de vista político, julgo que o Presidente da República foi precipitado”, diz o constitucionalista Miguel Prata Roque, em declarações à Renascença.

Segundo o especialista, a forma como Marcelo comunicou com os partidos e com os atores políticos, durante as últimas semanas, “foi baseada mais na lógica de ameaça e de chantagem do que propriamente de promoção de consenso, porque, de acordo com a Constituição e com a prática constitucional, não há qualquer ligação automática entre a não aprovação de um Orçamento do Estado e a dissolução da Assembleia da República.”

Dissolvendo a Assembleia da República, o Presidente da República “está a criar mais instabilidade do que a devolver serenidade ao sistema”, opina Miguel Prata Roque,

Por sua vez, Paulo Otero, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, compreende a opção de Marcelo, mas lembra que poderia ter optado por uma solução diferente – sem ida obrigatória a eleições.

“O Presidente da República poderia ter optado por, no fundo, dizer que se o Orçamento for rejeitado haverá uma nova tentativa de solução governativa dentro do atual quadro parlamentar. Isto é, podia desencadear a ideia de um novo Governo dentro da atual composição do Parlamento”, afirma.