Dissoluções já houve, chumbo do orçamento nunca. Mas Marcelo não quer pântano político

Pode parecer que foi há uma eternidade, mas foi apenas há seis anos que a esquerda parlamentar se uniu para governar, dar o leme do país a António Costa, em vez de Pedro Passos Coelho.

Seis anos depois, chegados às negociações para o Orçamento de Estado para 2022, é caso para dizer que longe vão os tempos da geringonça. No sábado, o Bloco de Esquerda anunciou que irá votar contra; já esta segunda-feira, foi o PCP anunciou que irá votar no mesmo sentido. (O PAN, por sua vez, anunciou hoje que se irá abster.)

Ou seja, pela primeira vez em 47 anos, um Orçamento de Estado pode vir a ser, efetivamente, chumbado na Assembleia da República. “Nos Governos saídos de eleições nunca houve rejeição do Orçamento do Estado”, lê-se nos registos do Conselho das Finanças Públicas.

No histórico da democracia portuguesa, há apenas um episódio com semelhanças com o momento presente - mas este ocorreu já no IV Governo Constitucional liderado por Carlos Mota Pinto, entre 1978 e 1979. Na época, foram apresentados em simultâneo dois documentos: o Orçamento do Estado e as Grandes Opções do Plano (GOP). Mota Pinto conseguiu fazer passar a proposta de OE, mas as GOP foram chumbadas e o Governo caiu.

Segundo a lei de Enquadramento do Orçamento do Estado, se o Parlamento não aprovar a proposta que está agora em negociação, “manter-se-á em vigor o orçamento do ano anterior, incluindo o articulado e os mapas orçamentais, com as alterações que nele tenham sido introduzidas ao longo da sua efetiva execução".

O Executivo de António Costa ficaria, então, obrigado a apresentar à Assembleia da República “uma nova proposta de orçamento para o respetivo ano económico, no prazo de 90 dias sobre a data da rejeição".

Todavia, é pouquíssimo provável que, caso do OE para 2022 seja chumbado, que António Costa continue a governar. O Presidente da República garantiu, ainda esta segunda-feira, que caso não seja possível chegar a um acordo, irá dissolver o Parlamento e convocar eleições. Com Marcelo, não haverá pântanos políticos.