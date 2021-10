Carlos Moedas promete "gerar consensos" numa Lisboa "que cuida de quem precisa"

"Reduzir tempos, reduzir preços, reduzir emissões"

Carlos Moedas destacou ainda as políticas de habitação, pois é "preciso fazer mais e melhor".

"Houve nos últimos anos demasiada incerteza nestas áreas. O meu dever é auditar para melhorar e é isso que farei", prometeu.



"Temos que acelerar a reconversão urgente do muito património municipal devoluto. Temos que reconverter para habitar. Temos que ajudar os jovens na compra da sua primeira casa", apontou também.

A mobilidade foi outro ponto relevante no discurso de Moedas.

O presidente empossado disse ser essencial "reduzir tempos, reduzir preços, reduzir emissões".

"Temos que melhorar os serviços, diminuir os tempos de espera", acrescentou.

E voltou a mencionar a sua intenção de "tornar os transportes gratuitos para os mais novos e para os mais idosos".

A redução de emissões é uma forma de ocmbater os "sinais preocupantes" que a Natureza tem enviado.

No entanto, Carlos Moedas considerou que "uma cidade verde e sustentável faz com as pessoas, não impondo a transição".

"É preciso informar, conversar, convencer e partilhar", apelou.

Por isso, assumiu no decorrer do discurso a sua intenção de assumir o pelouro da transição energética e alterações climáticas.