Vitórias esmagadoras, fiascos e falta de comparência. Os melhores e os piores resultados das autárquicas

No continente, o concelho com menor taxa de abstenção é Freixo de Espada à Cinta. O PS conquistou esta câmara ao PSD, um município que nunca elegeu o mesmo candidato três vezes seguidas. A abstenção neste município do distrito de Bragança foi de 22,18%.

Olhando para o "top 10" dos concelhos com menor abstenção, vemos que a maioria são municípios mais pequenos e localizados em zonas mais rurais, como Castelo de Paiva (Aveiro), Lajes das Flores (Açores), Crato (Portalegre) ou Arronches (Portalegre).

Por outro lado, o concelho de Sintra leva o "título" de município com maior taxa de abstenção. Basílio Horta, do PS, perdeu a maioria absoluta e viu o Chega eleger um deputado municipal, num cenário em que 59,88% dos eleitores faltaram às eleições.

No geral, as maiores percentagens de abstenção nas autárquicas do último domingo foram registadas nos concelhos com maior densidade populacional.

No "top 10", além de Sintra, estão Loulé, Olhão, Albufeira e Lagos (distrito de Faro), Setúbal (Setúbal) e Amadora (Lisboa). Nenhum destes concelhos teve uma participação superior a 43%, ou seja, não foram votar pelo menos 57% dos eleitores.

Évora por 273 votos e um bastião PSD

Feitas as contas a quem não votou, vejamos o balanço dos vencedores. Um dos combates mais disputados da noite foi Évora, onde a eleição deixou a CDU sob pressão. O concelho, que é dos comunistas desde 2013, esteve quase a voltar para as mãos do PS.

Mas a CDU aguentou e venceu Évora com a percentagem de vitória mais pequena destas eleições: 27,44% dos votos. O PS conseguiu o segundo lugar com 26,27%. Contas feitas, a coligação liderada pelo PCP segurou a autarquia por 273 votos.

A seguir na lista está o concelho de Sabrosa, onde a escassa percentagem de vitória do PS, com 28,86%, representa uma das mais pequenas margens de vitória destas eleições: os socialistas seguraram a câmara com apenas 65 votos a mais que uma das duas candidaturas independentes ao município.

Os dois primeiros resultados fechados da noite foram dois concelhos que ficaram, de forma esmagadora, nas mãos do PSD. Sernancelhe (Viseu) é o concelho com maior percentagem de vitória destas eleições, com os sociais-democratas a vencerem com 81,89% dos votos. Este valor traduz-se em 3.228 votos contra apenas 369 votos do PS no segundo lugar.

Logo a seguir está Terras de Bouro, onde o PSD também venceu, com 76.08% dos votos.