Resultados das autárquicas. "Surpresa" em Lisboa e um mapa menos cor de rosa

Beatriz segura BE em Lisboa. Chega estreia-se com vereadores

O Bloco começou a noite ao dizer que estava "disponível para ser solução, em Lisboa". Mal Catarina Martins sabia como a noite ia terminar.

Apesar de ter ficado atrás do Chega no número total de votos e continuar a cair nas eleições autárquicas, o BE conseguiu segurar um vereador em Lisboa com a eleição de Beatriz Gomes Dias.

No Porto, Sérgio Aires tornou-se no primeiro vereador da história do partido naquele município.

Mas, no geral, o Bloco perde mais de 30 mil votos e passa de sexta força política autárquica (incluindo os grupos de cidadãos) para o sétimo lugar, ultrapassado pelo Chega, de André Ventura.

Do outro lado do espectro político, o Chega e a Iniciativa Liberal (IL), os dois partidos com assento parlamentar que se estrearam nestas autárquicas, tiveram resultados de análise diferente. Os dois partidos tinham expectativa de eleger um vereador em Lisboa, mas falharam esse objetivo. O Chega foi a sexta força mais votada, com 4,15% dos votos, enquanto que a IL conseguiu apenas 1,25%.

O Chega conseguiu eleger vereadores em, pelo menos, 18 municípios - a maioria na Área Metropolitana de Lisboa e na região do Tejo - e André Ventura foi eleito deputado municipal em Moura. Em assembleias municipais, o partido de extrema-direita conseguiu 169 mandatos. Já a IL conseguiu apenas 23 mandatos.

Ainda assim, o resultado do Chega, que concorreu em mais de duas centenas de concelhos, contrasta com o resultado do seu líder. Ventura teve quase 500 mil votos nas presidenciais, e o partido atingiu os 200 mil votos no total destas eleições.

O PAN ficou-se apenas pelos 1,11% a nível nacional. Há dois outros dois partidos que, em termos nacionais, podem passar despercebidos mas, nas autárquicas, vale a pena mencionar. O Nós, Cidadãos perdeu Oliveira de Frades, câmara conquistada em 2017, e o partido JPP segurou a câmara na autarquia de Santa Cruz, no arquipélago da Madeira.

Rui Moreira obrigado a acordos no Porto

A segunda maior cidade do país teve um resultado menos inesperado que Lisboa, mas significativo para as contas da cidade. O independente Rui Moreira foi reeleito para um terceiro e último mandato, mas vê a sua governação ficar fragilizada com os resultados de domingo.

Rui Moreira conseguiu cerca de 40% dos votos, uma pequena queda comparativamente aos 44,46% de 2017 mas que poderá significar a perda da maioria absoluta.

Tiago Barbosa Ribeiro, deputado socialista escolhido para concorrer ao município depois da desistência de Eduardo Pinheiro, conseguiu apenas cerca de 18%, uma queda de praticamente dez pontos percentuais em relação ao resultado de 2017 por Manuel Pizarro.

Nome conhecido nos corredores da Câmara Municipal, Vladimiro Feliz, antigo vereador do PSD na cidade quando Rui Rio era presidente, conseguiu aumentar a percentagem do PSD de 10,63% para cerca de 17% dos votos e segura assim o vereador eleito em 2017.

Na candidatura de Rui Moreira, há um nome mediático nas freguesias. Tiago Mayan Gonçalves, candidato presidencial e um dos fundadores da Iniciativa Liberal, vai ser presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde.

A lista da CDU, encabeçada por Ilda Figueiredo, também inverte a tendência decrescente da coligação comunista a nível nacional e sobe de 5,88% para cerca de 7%. E, como referido, o Bloco de Esquerda consegue eleger um vereador pela primeira vez na sua história, alcançando 6,25%.