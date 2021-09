PRR nas autárquicas. Quando a propaganda é excessiva, o eleitorado desconfia

Sempre, sempre PRR

Há dez dias, o tema PRR já foi alvo de um sketch no programa humorístico de Ricardo Araújo Pereira na SIC. E, desde então, de dezenas de notícias, momentos televisivos. Uma parte dos eleitores, porém, pode não ter esta perceção. “A maioria do eleitorado não consome os meios de comunicação com tanta quantidade ou intensidade como os jornalistas, não têm essa perceção da repetição do discurso ao longo dos dias e em diferentes locais geográficos”, diz Rita Figueiras, em declarações à Renascença.

De uma perspetiva analítica, Susana Salgado, especialista em comunicação política e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, lembra que “a repetição de uma mensagem eleitoral é uma boa estratégia eleitoral”. “Aquilo que resulta das campanhas, para a maior parte das pessoas, são fragmentos. Fragmentos de declarações, fragmentos de discursos, que os media selecionam, transmitem”, diz.

A investigadora afirma, porém, que um cenário de aversão, rejeição e afastamento do eleitorado, também não pode ser descartado – se a conjuntura o criar. “Quando as pessoas entendem a mensagem como propaganda excessiva, ou seja, colocam dúvidas à credibilidade da mensagem, ou quando percebem que estão a ser claramente manipuladas, aí sim, sem dúvida [pode gerar aversão]”, explica.

Guerras longas, quezílias passageiras

Qualquer eleição é um momento de competição. É normal, por isso, a troca e discussão de argumentos. “Independentemente do que é dito em concreto, qualquer afirmação serve sempre para ser disputada pelos oponentes”, lembra Rita Figueiras.

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 26 de setembro, próximo domingo. De acordo com a especialista em comunicação política, o tema do PRR não continuará muito mais tempo na agenda pública. “Daqui a uma semana, com os resultados conhecidos, as câmaras atribuídas, isto já ficou arrumado”, aponta.

Susana Salgado tem outra opinião. Quando a ida às urnas for escrutinada, o PRR será um dos elementos a ter em conta. Tanto “se os resultados do PS surpreenderem pela positiva, se foram além daquilo que era esperado”, como se o partido no Governo sair penalizado e o PSD beneficiado. Poder-se-ão fazer leituras de “excesso de propaganda, excesso de confiança. Apropriação pelo PS daquilo que é o papel do PS no Governo”.

Somada a isto ficará a posição que a CNE venha a tomar na quinta-feira.