“O Porto é uma cidade de surpresas”, avisam candidatos do PS e PSD

O PS é a segunda força política na Câmara do Porto. Em 2017 obteve 28,5% dos votos, mas ainda longe do Movimento de Rui Moreira, que alcançou 44,5%, que volta a contar com o apoio do CDS e, nestas eleições, também da Iniciativa Liberal.

A distância é ainda mais difícil para o PSD, que foi terceiro, com cerca de 10%. O candidato Vladimiro Feliz, antigo braço direito de Rui Rio na Câmara, reconhece não ser fácil bater Moreira.



“Se fosse fácil, não era para mim. Estou aqui de corpo e alma, comprometido, vou fazer das tripas coração pela minha cidade”, garante o candidato social democrata. Feliz acrescenta que quem o conhece sabe que é “mais de fazer do que de aparecer e por isso dizem que não tenho muita notoriedade”.



O candidato lembra o trabalho que fez durante os oito anos em que esteve na câmara, no executivo de Rui Rio. “Sei bem o que fiz na educação, na juventude, na inovação, no ambiente, na área social”, e termina dizendo que esteve sempre “menos preocupado em aparecer, ao contrário do atual presidente, que prefere estar mais nas zonas de propaganda do que comprometido com a cidade”.



Ilda Figueiredo, que se recandidata pela CDU, quarta força política na autarquia, afirma temer que as onze candidaturas à Câmara do Porto reforcem a maioria de Rui Moreira. Ilda lembra o que a pandemia deixou a descoberto. “Tornou-se mais claro o grande défice de infraestruturas, designadamente de habitação, mas também de equipamentos de apoios sociais à população. Tornaram-se gritantes as profundas desigualdades nesta cidade”, conclui.