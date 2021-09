“Rui Rio tem feito um bom trabalho”, mas Balsemão aponta sucessores “interessados no lugar”

Disse que as eleições autárquicas de 1982 foram um plebiscito ao Governo. Estamos à beira de umas eleições autárquicas que parecem um plebiscito ao líder do PSD. Acha que Rui Rio corre esse risco?

Não me parece nada que estas eleições possam ser transformadas num plebiscito, como não me parece que possam ser transformadas num plebiscito ao líder do PS ou a qualquer dos outros líderes. É evidente que, se os resultados forem maus para um partido, o líder pagará, será afetado por esses resultados, mas isso é sempre assim.

No seu livro, diz que boa parte do tempo que passa ao telefone com Rui Rio é tempo perdido porque não vão estar de acordo sobre o papel dos media em democracia.

Tempo perdido é capaz de ser um bocadinho de exagero.

Pode explicar essa falta de acordo?

É uma discussão desgastante, Não vou explicar em pormenor, até porque ele não está aqui. Ele entende que os media nem sempre relatam a verdade, que são parciais, que escolhem notícias que podem afetar A, B, C e não escolhem notícias que podem enaltecer os mesmos A, B ou C.

Outra grande preocupação que transmitiu no discurso de homenagem foi com o jornalismo. Qual é neste momento a maior ameaça para o jornalismo e a liberdade de imprensa: as redes sociais ou a situação económica dos órgãos e das empresas de comunicação social?

Acho que há um "excesso de informação" que leva à desinformação. Qualquer pessoa emite informação, difunde informação e há instituições organizadas de desinformação que atuam profissionalmente. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas eleições entre Hillary Clinton e Donald Trump. E isso continua a existir em relação às eleições em mutos países e é muito preocupante porque são hackers organizados, a soldo de alguém, para favorecer candidaturas e denegrir outras. Influenciar os votantes com informação falsa não é jornalismo e o jornalismo tem de se opor a isso, mas tem de ser feito com empresas que cumpram estatutos editorais, que sejam penalizadas em caso de incumprimento. Tem de haver regras e acho que não há regras para todos os outros que intervêm neste mundo da informação e desinformação que existe agora.



O que falta são regras ou instituições que apliquem e fiscalizem?

Falta o cumprimento das regras deontológicas jornalística e falta haver instituições ou reguladores que fiscalizem esse cumprimento das regras. Isto é mais fácil de dizer do que de fazer quando cada um de nós pode fazer um site e chamar--lhe jornal ou chamar-lhe rádio e pôr la o que quiser.

Outro aspeto do jornalismo e da comunicação social é o poder económico. No livro conta os episódios de entrada de capital na Imprensa que foram problemáticas, como a de Joe Berardo e da Ongoing. No caso da Ongoing, acabou por ser a Entidade Reguladora para a Comunicação a ser eficaz. São precisas alterações nas regras da concorrência para que haja mais transparência nos donos da comunicação social?

Sim. Neste momento, em Portugal há uma quantidade de publicações, em papel e digitais, que até têm jornalistas com carteira e que não sei a quem pertencem. A quase totalidade dessas publicações, senão todas, perde dinheiro. Portanto, alguém vai alimentando uma empresa e as empresas, em princípio, não feitas para perder dinheiro, são feitas para terem o seu equilíbrio financeiro e, se possível, darem algum lucro às pessoas que nelas investiram. E está a acontecer o contrário. Se nalguns casos, como é o caso de um bom jornal como é o Público, sabe-se que perde dinheiro, mas que é a Sonae o proprietário, há vários outros casos, com redações constituídas por jornalistas profissionais, em que não sabemos quem são os proprietários e isso a mim preocupa-me muito. Por parte do regulador ou dos reguladores devia haver uma preocupação maior sobre esta questão.

Como é que pode interessar a uma empresa perder dinheiro com um órgão de comunicação social?

Influir, dizer mal de uns, dizer bens de outros, puxar para título, ignorar ... A omissão também é uma maneira de atuação.

Como é que se defende hoje o jornalismo?

Dizendo que é a única maneira de explicar não só o quê, onde e quem, mas também o como e o porquê do que vai acontecendo.

Que esperança vê no futuro? Vê o futuro com esperança, apesar de todas estas preocupações com a intolerância, com a democracia e com o jornalismo?

Sou um otimista. Todo este mundo digital é um mundo fantástico, que nos possibilita fazer muita coisa nova que não podíamos. Tem havido um progresso tecnológico que nos facilita muito a vida e, por isso, talvez ponha mais o acento tónico no porquê do que no quem, quando porque o porquê é talvez o mais importante.

O meu otimismo também vem de ver gerações novas com mais capacidade de crítica, com mais acesos à educação e espero que com mais exigência. É certo que essas novas gerações - e tenho netos de várias idades - parecem bastante desinteressados daquilo que nós, jornalistas, achamos que é importante que é o dia-a-dia, que é o que está a acontecer agora no Afeganistão, por exemplo, e têm o seu mundo próprio e circulam entre sites deles próprios.

É um bocadinho contraditório: num mundo em que temos possibilidade de ter toda a informação parece que há jovens que como que estão a afunilar informação

Por isso é que o meu otimismo está bastante temperado por ver como os jovens desaproveitam as oportunidades que têm de abrir horizontes e descobrir coisas novas. Mas também há jovens fantásticos que aproveitam as oportunidades, que nos trazem outras informações e sensações e músicas e arte. O meu mote é, como digo no livro, tentar que todos deixemos o mundo um pouco melhor do que o encontramos.

Também é capaz de olhar com otimismo para a Europa que tanto quis que Portugal integrasse?

A Europa não está concluída, falta muito. Sou partidário de uma união política mais forte, não apenas de economia e finanças, mas união política e também social e isso está longe de ser conseguido. Agora, com o Afeganistão e os refugiados estamos a ver diferenças de opinião muito graves que podem dividir a Europa, mas temos de lutar para a Europa não desmorone, o que seria um disparate. Somos cerca de 500 milhões, somos uma força económica e cultural fortíssima e é representando essa força e não vários países, uns maiores e outros mais pequenos, que conseguiremos que os nossos valores europeus sejam aceites fora de Portugal, fora da Europa, tendo em conta que em grande parte do mundo, por exemplo, não há liberdade de informação.