As memórias de Balsemão, o político que escolheu o jornalismo

É fundador de um dos partidos centrais da democracia portuguesa, foi ministro e primeiro-ministro, é conselheiro de Estado. Podia ter sido representante de Portugal nas Nações Unidas e candidato a Presidente da República. Mas Francisco Pinto Balsemão escolheu ser jornalista e empresário da comunicação social. Opções que conta no seu livro de Memórias, que chega este mês às livrarias.

No livro, que tem quase mil páginas, Balsemão conta o seu percurso pessoal, profissional e político. E acerta as suas contas com muitas das personalidades da vida política e social portuguesa. A começar por Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, que, através de vários episódios contados no livro e passados tanto no Expresso, onde foi diretor, como no PSD e no Governo, aparece como um intriguista que trai Balsemão várias vezes, sendo uma delas considerada “imperdoável”.

São as memórias de um homem que se considera injustiçado e assume-o. “Senti-me muitas vezes injustiçado. Todos nós, exceto talvez os santos (mesmo esses …), gostamos, precisamos, já não digo de gratidão, mas pelo menos de reconhecimento das diversas comunidades profissionais, culturais, sociais onde, ao longo da vida, nos inserimos. (…) Quem escreve umas memórias procura também assinalar o que os outros que, por natureza são ingratos, esqueceram ou fingiram esquecer ou mesmo escondem, por inveja, por despeito, por medo que isso prejudique o que pretendem que deles próprios permaneça”, escreve quase a terminar o livro.

“Foi nítido o esquecimento a que fui votado durante largos anos, durante quase todo o chamado cavaquismo”, lamenta Balsemão quando escreve sobre os anos em que Cavaco Silva liderou o PSD e chefiou o Governo. Foi nessa altura que se colocou uma das hipóteses de mudar de vida: Cavaco oferece-lhe o lugar de representante de Portugal nas Nações Unidas. “Recusei com muita pena”, recorda Balsemão, explicando as razões: “Sabia que, se aceitasse, a minha vida profissional ficava arrumada, como jornalista e como empresário na área da comunicação social, pois teria de vender o Expresso e desistir dos planos de expansão para o que viria a ser o Grupo Imprensa.”

Era para o Expresso que tinha voltado depois de ser primeiro-ministro por duas vezes: primeiro no VII Governo Constitucional, na sequência da morte de Sá Carneiro; depois no VIII Governo, formado na sequência de eleições antecipadas e que tomou posse há 40 anos, a 4 de setembro de 1981. Esses 40 anos foram o pretexto para a homenagem organizada pelo atual primeiro-ministro, António Costa, que destacou o papel de Balsemão na libertação da sociedade civil.

“Tudo visto e considerado, penso que tenho conseguido equilibrar a minha vida pessoal e profissional com a atração que, desde os anos 60, sinto pela política”, escreve o antigo-primeiro-ministro nas suas memórias, onde conta que, desde 1986, só uma vez não resistiu “à tentação de voltar a apostar em pleno na política”. Foi em 1995, já depois de Jorge Sampaio ter anunciado, numa jogada de antecipação ao PS, a sua candidatura às presidenciais de 1996.

“Fui sondado por várias pessoas sobre a hipótese de me candidatar. As vozes de apoio, quase todas em surdina, não vinha apenas de dentro do PSD, mas também de pessoas ligadas ao PS, sobretudo da ala de António Guterres (com o qual, aliás, cheguei a ter uma conversa, num almoço no Gambrinus, a convite dele, sobre o assunto)”, recorda Balsemão.

“Os argumentos eram que Jorge Sampaio se situava demasiado à esquerda, que eu cobria melhor o centro, quer o centro-direita, quer o centro-esquerda, e que, como sempre, era no centrão que se ganhavam as eleições”, acrescenta. E assume: “Na altura, ponderei seriamente candidatar-me.”

Contudo, uma conversa com Fernando Nogueira, então líder do PSD, terminou com a tenção. Francisco Pinto Balsemão percebeu que Nogueira já tinha prometido apoio a Cavaco Silva que ainda não tinha assumido a candidatura e por quem na altura “no PSD não havia um entusiasmo transbordante quanto a essa possibilidade, porque a imagem do até então primeiro-ministro estava muito desgastada pelos insucessos da parte final da sua chefia do Governo”.

Cinco anos depois, Durão Barroso ainda o convidou para concorrer às presidenciais de 2001 contra Sampaio. “A minha resposta, obviamente, foi não”, escreve o antigo primeiro-ministro, para quem Jorge Sampaio “fez duas presidências com um balanço geral positivo”. Anos depois, Balsemão teve um programa com Jorge Sampaio na Renascença: o A Três Dimensões, moderado por Francisco Sarsfield Cabral, e que contava também com a participação de D. José Policarpo.