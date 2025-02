Rendimento médio mensal com subida histórica de 100 euros em 2024

Foi na área da Agricultura e Pescas que se registou o segundo maior aumento, de 10% face a 2023. Contudo, os trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta receberam, em média, o equivalente ao salário mínimo nacional. Depois de descontos e impostos, o salário líquido médio foi de 823 euros, em 2024, e de 776 euros em 2023.

Também os técnicos e profissionais de nível intermédio tiveram um aumento do rendimento médio a rondar os 10% (9,8%). Ao contrário de agricultores e pescadores, estes trabalhadores recebem acima da média dos restantes, com 1225 euros.

As diferenças salariais entre homens e mulheres são uma tendência há vários anos. Estatisticamente, como demonstra o Índice para a Igualdade de Género (Gender Equality Index) há consideravelmente menos mulheres do que homens em posições de chefia e de liderança, tradicionalmente mais bem pagas. Apenas 35% das administrações das grandes empresas são compostas por mulheres, revela o mesmo índice.

Eugénio Rosa reforça que o estreitamento das diferenças na remuneração entre homens e mulheres tem sido muito ligeiro nos últimos anos. E não deixa de sublinhar que a diferença é tão maior quanto mais alto for o nível de especialização e de instrução.

O economista acrescenta que a diferença de rendimento entre homens e mulheres pode ser um "ganho muito importante" para as empresas. "Se as mulheres ganharem menos 200 ou 300 euros, se multiplicarmos isso pelo número de mulheres que trabalham e por 14 meses" as empresas podem poupar milhões de euros.

Maria Bandeira Palma, Senior Manager of People & Culture Consulting da Cegoc, lembra que são precisas "políticas rigorosas dentro das empresas para combater" a disparidade de rendimentos, porque faltam "critérios específicos para definir as remunerações e os aumentos". A especialista em igualdade de género das organizações não deixa de sublinhar que muitas empresas não apercebem que "precisamos de atualizar as nossas categorias profissionais" para que se identifiquem e combatam diferenças salariais.

Abaixo da linha de água do salário mínimo

Na tabela de remunerações médias líquidas dos portugueses, de acordo com o INE, existem grupos que, depois de descontos e impostos, recebem, em média, menos do que o salário mínimo nacional que, em 2024, era de 820 euros. E em todas as situações, são mulheres.