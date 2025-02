Doentes oncológicos são os que mais sofrem com falta de medicamentos

Os doentes oncológicos foram os que mais sofreram com a falta de medicamentos no ano passado.

Segundo o Relatório de Gestão de Disponibilidade de Medicamentos do Infarmed, a que a Renascença teve acesso, os medicamentos antineoplásticos e imunomoduladores, utilizados no tratamento de vários tipos de cancro há várias décadas, foram o grupo predominante entre os fármacos que registaram ruturas com impacto elevado em 2024

O documento aponta que apenas 3% dos medicamentos comercializados em Portugal registaram ruturas que tiveram impacto no tratamento dos doentes. Destas indisponibilidades, 0,2% dizem respeito a uma rutura com impacto elevado. Contas feitas, e a entrar neste grupo, estão 19 medicamentos: mais um fármaco do que em 2023, apesar de, no total, haver menos três substâncias ativas em indisponibilidade elevada.

Além dos medicamentos oncológicos, neste último grupo englobam-se ainda fármacos que ajudam a tratar doenças do sistema nervoso central, doenças relacionadas com problemas hormonais, medicação antialérgica, antibióticos e ainda meios de diagnóstico.