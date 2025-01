Morreram 60 mulheres na sequência da gravidez e 71% tinham menos de 35 anos

Em 2021, 71,4% das mulheres que morreram em consequência da gravidez tinham mais de 35 anos. Os dados do Relatório da Mortalidade Materna da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta quinta-feira, revelam que 60 mulheres morreram durante a gravidez ou no parto entre 2017 e 2021.

Além de as mulheres portuguesas estarem a ter o primeiro filho mais tarde, também a proporção de nados-vivos que são filhos de mulheres com mais de 35 anos tem aumentado constantemente em 20 anos — o que mostra que aumenta o número de mulheres mais velhas que chega ao fim da gravidez com sucesso.

Em 2002, apenas 14,4% dos nados-vivos tinham uma mãe com mais de 35 anos, mas, em 2021, essa proporção subiu para 33,8%.

Se aumentaram as boas notícias, também aumentaram as más, já que a mortalidade materna também tem uma trajetória de subida. Em dez anos, entre 2012 e 2022, o rácio de mortalidade materna subiu de 6,1 para 13,1 mortes por cada 100 mil nados-vivos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, há valores mais altos. Na faixa etária dos 35 aos 39 anos e na dos 40 aos 44 anos esse número é mais elevado do que a média: 39 mulheres morreram entre os 35 e os 44 anos durante a gravidez, entre 2017 e 2021. No período anterior, entre 2014 e 2018, esse valor estava nos 31,1.