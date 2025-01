Benfica é a melhor freguesia de Lisboa para se viver

Os lisboetas consideram que os setores mais fortes da cidade são a distância entre escola e casa, o acesso a internet e as ciclovias, enquanto as maiores preocupações são a limpeza, as calçadas e a publicidade nas ruas.

Entre os setores inquiridos neste barómetro divulgado no domingo estão competências exclusivas da autarquia, como os transportes públicos, as ciclovias ou a reciclagem e outros que são partilhados entre a junta de freguesia respetiva e a autarquia, como a arte, o estacionamento, a higiene urbana, os espaços verdes, as calçadas e a publicidade nas ruas, além de outros que estão mais associados ao poder central, como o policiamento e os cuidados de saúde.

Benfica é melhor freguesia para se viver, Santa Maria Maior tem os melhores transportes

Entre as respostas recolhidas no barómetro, os lisboetas escolheram Benfica como a freguesia com a melhor qualidade de vida no geral, seguida de São Vicente e Campo de Ourique.

No lado contrário da tabela, Estrela foi considerada pelos seus moradores como a pior freguesia de Lisboa, seguida de Campolide e Santa Clara.

Entre os mais satisfeitos com a Câmara Municipal de Lisboa estão os moradores de Alvalade, seguido de Olivais e São Vicente, enquanto os mais descontentes são os habitantes de Misericórdia, Santa Maria Maior e Arroios.

Apesar de ter os moradores mais satisfeitos com a sua qualidade de vida, Benfica não lidera nenhuma categoria específica, mas está na metade superior em todos os setores e é a segunda melhor freguesia no que diz respeito a arte, calçadas e ao número de espaços verdes, sendo a terceira melhor na categoria de policiamento e ruído.

A freguesia de Santa Maria Maior é a que lidera mais categorias - estacionamento, transportes públicos, policiamento, cuidados de saúde, distância entre casa e escola, ciclovias e arte -, mas tem das piores classificações a nível de número de espaços verdes e publicidade nas ruas.

Noutras categorias, Alvalade lidera na reciclagem e qualidade do ar, enquanto Olivais é a melhor classificação no número de espaços verdes, os moradores do Parque das Nações são os mais satisfeitos com a higiene urbana e Belém regista a melhor pontuação no que diz respeito ao ruído durante o dia.

Os resultados foram obtidos através de 883 respostas em grupos da rede Vizinhos de Lisboa, no Facebook - 422 no inquérito de 2024 e 461 no inquérito de 2021.

O Movimento pela Democracia Participativa indica que algumas das freguesias apresentam má qualidade dos dados por falta de respostas, como é o caso de Santa Maria Maior no inquérito de 2024 ou as freguesias de Beato, Carnide, Marvila, Olivais e Santa Clara no inquérito de 2021.