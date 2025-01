Falta de dinheiro e de informação deixa mais de metade dos alunos carenciados fora do Ensino Superior

A falta de dinheiro e de informação deixa mais de metade dos alunos carenciados de fora das universidades, conclui o mais recente estudo do EDULOG. O gabinete de estudos para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo divulga, esta quinta-feira, uma avaliação sobre o impacto da criação do contingente prioritário para beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar (ASE-A) no acesso ao Ensino Superior público.

A medida começou a ser implementada pelo Governo no ano letivo de 2023/2024 e reserva 2% das vagas para estudantes com ASE-A.



No ano inaugural desta medida, o mais recente estudo do EDULOG revela que menos de metade dos candidatos elegíveis (43%) ativou esta via no momento da candidatura ao ensino superior.



À Renascença, Pedro Luís Silva, da Universidade do Porto e coordenador do estudo, concretiza: “dos 3.367 candidatos ASE-A apenas 1360, ou seja, 43% ativou o contingente no momento da candidatura e, destes, 93% (1.013 alunos) conseguiram a admissão no ensino superior público”.



Para este número de candidaturas, que considera que fica aquém do desejável, o coordenador do estudo aponta como obstáculos “lacunas de informação”.



Pedro Luís Silva admite que a informação existe no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), mas “é muito complexa e densa”. Sugere “a criação de vídeos tutoriais para as escolas e para os alunos”, que devem ser “vistos como um complemento para clarificar o processo de admissão”.