Revelação de abusos ocorre em média 43 anos depois

As vítimas de abusos sexuais no âmbito da Igreja demoram em média 43 anos a relatar o crime de que foram alvo. Na conferência de imprensa de apresentação do terceiro relatório do Grupo Vita, a coordenadora Rute Agulhas adiantou que os testemunhos relativos a casos mais recentes, ocorridos desde 2000, serão três ou quatro. A maior parte dos casos teve lugar nas décadas de 1960 e 1980.

Como a Renascença avançou o Vita identificou, até ao momento, 118 vítimas de violência sexual (mais 13 do que em junho de 2024) e um leigo que cometeu crimes deste tipo no âmbito da Igreja, e recebeu 61 pedidos de compensação financeira. Destes, oito processos estão já concluídos na sequências de entrevistas feitas às vítimas.

De acordo com o relatório, 19 vítimas pediram apoio psicológico regular, sendo as consultas pagas pela Igreja. Cinco requisitaram apoio psiquiátrico e sete apoio social. Houve, ainda, uma pessoa a solicitar apoio jurídico e outra apoio espiritual.