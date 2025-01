Belas “praticamente desapareceu”, Queluz “está igual”. A “superfreguesia” de Sintra vai voltar a dividir-se em duas

“Aqui é os caixotes de lixo tudo cheio. Os caixotes vêm partidos de lá de Queluz para aqui, vamos ver as ruas é só ervas. Em Queluz, não se vê nada daquilo. Acho que isto merecia ser freguesia: sempre foi”, afirma, para logo a seguir bater com o punho na mesa: “Caso arrumado”.

Queluz com os problemas “na mesma”

Na outra banda da freguesia, a história é outra: aqui, mal se sentiram os efeitos da união de freguesias, aprovada em 2013 com a chamada Lei Relvas.

“Não me lembro de nada, para mim foi tudo igual. Não afetou a minha vida, está tudo na mesma”, conta à Renascença, Maria Ferreira, que sempre teve casa em Queluz, umas ruas acima do parque onde a apanhamos. As diferenças não existiram, mas mesmo assim apoia a divisão que está na calha: “Isto é uma coisa muito grande, uma superfreguesia. São pessoas diferentes, outros hábitos. As pessoas sentem que fazem parte ou de Belas ou de Queluz”.

É o caso de Susana Ferreira. Não vive em Queluz, mas é por aqui que trabalha há mais de uma década. Lembra-se do anúncio da alteração em 2013 – mas diz que nada mudou. Já ouviu falar do passo atrás que o parlamento se prepara para aprovar – e também duvida que alguma coisa vá mudar. “Queluz não pertence a outra câmara. Isto é só o desenho de uma linha”, desvaloriza.