Aeroporto Luís de Camões custa 8,5 mil milhões de euros e pode abrir no final de 2036

O novo aeroporto de Lisboa, chamado de Aeroporto Luís de Camões, vai custar 8,5 mil milhões de euros e deverá ser inaugurado em meados de 2037 ou, na melhor das hipóteses, no final de 2036. Esta é a conclusão do relatório inicial da ANA - Aeroportos de Portugal, entregue em dezembro e publicado esta sexta-feira.

Na página do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o relatório indica que o "orçamento de construção estimado pela ANA para o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) totaliza 8,5 mil milhões de euros (valores de 2024)" e que, com base no cronograma previsto no contrato de concessão, as autorizações ambientais e a complexidade das obras, "prevê a abertura do NAL [novo aeroporto de Lisboa] em meados de 2037".

No entanto, o relatório de mais de 300 páginas aponta "algumas possíveis otimizações do cronograma, que a ANA está interessada em discutir com o concedente", que permitirão "considerar uma antecipação da abertura do NAL até o final do ano 2036".

Destes 8,5 mil milhões de euros, sete mil milhões serão financiados através da emissão de dívida, com a concessionária a salientar que se trata de uma "estimativa indicativa". O financiamento chegará também através de um aumento anual das taxas aeroportuárias do Aeroporto de Lisboa de 2026 a 2030 e a extensão da duração da concessão por mais 30 anos.

O planeamento indica ainda que o Estudo de Impacte Ambiental deverá realizar-se até julho de 2026, com a realização do anteprojeto entre essa data e maio de 2027 e o projeto de execução entre abril de 2029 e outubro de 2030.

A construção só deverá começar, segundo o documento, em dezembro de 2030, decorrendo durante seis anos até setembro de 2036, prevendo-se a abertura do NAL para o segundo trimestre de 2037.

Terá capacidade para 45 milhões de passageiros, mais dez milhões do que o Humberto Delgado, logo na sua abertura, mas irá evoluindo, passando a receber cerca de 52 milhões de passageiros em 2060, “uma previsão que criará a necessidade de uma nova infraestrutura moderna e significativamente expandida”.