Veja aqui se a sua freguesia está entre as 295 que vão ser restauradas em 2025

São 295 as freguesias que vão ser restauradas em 2025, em Portugal continental, a partir de 132 uniões estabelecidas em 2013. Consulte a lista abaixo para verificar se a sua freguesia está entre as que vão sofrer alterações. A tabela e o mapa baseiam-se na lista que consta no projeto de lei, com aprovação assegurada por ter reunido o consenso de seis partidos, que será votado a 17 de janeiro. Por propostas de outros partidos, como a entregue pelo PCP esta quarta-feira, a lista pode vir a crescer.

A lista inicial, de dezembro de 2024, foi alargada, depois de ter chegado ao parlamento documentação que levou os partidos a reverterem o chumbo de alguns projetos.

O diploma com as regras para a separação das freguesias, com todos os procedimentos sobre as futuras comissões de extinção e de instalação das freguesias, já deu entrada no parlamento e é subscrito pelos líderes parlamentares de seis partidos: PSD, PS, PCP, BE, Livre e PAN. Segundo o diploma, o regime transitório deve garantir a continuidade funcional dos órgãos representativos das freguesias, “cuja extinção se efetivará na sequência das eleições autárquicas de 2025”. Há vários municípios em que não haverá alterações nas freguesias, entre os quais Lisboa e Porto. Mas, em 2025, todos os distritos — com exceção de Bragança — vão ter uma nova configuração nas Juntas de Freguesia.

As alterações acontecem na sequência das eleições autárquicas deste ano.