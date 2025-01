"É lamentável". Imigrantes enfrentam frio nas filas para atendimento na AIMA

"Estou aqui porque há uma senhora amiga, com alguma idade, que saiu do hospital há pouco tempo, e achei que era oportuno vir guardar o lugar por ela, porque é inadmissível uma senhora com alguma idade vir para aqui às seis da manhã e estar três horas à espera, com uma condição de saúde não muito boa", adianta, acrescentando que na sua opinião ainda há muita coisa a melhorar nos serviços públicos.

"Há muita burocracia e muitas vezes o atendimento não é dos melhores. Muitos nem sequer falam português. As pessoas sentem-se muito perdidas. Mesmo nós, que vivemos cá e que somos portugueses, andamos às aranhas, quanto mais eles. Isto é lamentável".

Também não é o que esperava Pedro Alves, em Portugal há dois anos, e que está no serviço de Finanças da Fontes Pereira de Melo, ao lado do Teatro Villaret.