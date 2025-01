Matosinhos-Leça. O que a ponte une, a rivalidade separa e a união não acrescenta

Matosinhos-Leça separadas? "Faz parte da nossa identidade"

É, aliás, no futebol que as tensões entre os dois lados da ponte móvel de Matosinhos-Leça se manifestam de forma mais evidente. Dérbis são coisa rara. O Leixões está na Liga 2, o Leça no Campeonato de Portugal.

Há sempre bons motivos para uma separação e a forma de viver a rivalidade não muda muito entre os mais velhos e as novas gerações.

“Faz parte da nossa identidade estarmos separados, são pessoas cidades diferentes, com pessoas diferentes e problemas diferentes”, admite Carolina Gomes, finalista na Escola Secundária da Boa Nova, que quer entrar no curso de Direito.

Há pouco tempo, Carolina fazia parte da Assembleia Municipal Jovem e, pensando nos jovens e nos idosos que mobilidade mais limitada, vê na separação das freguesias uma vantagem e um ganho de proximidade.

Porque “o mais importante é as pessoas terem perto de si quem lhes resolva os problemas”.