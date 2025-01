🔴 Veja em direto o lançamento de dois satélites portugueses

É a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, que dois satélites portugueses são esta terça-feira lançados ao espaço.

Por volta das 18h48, o PoSAT-2, da LusoSpace, e o Prometheus-1, da Universidade do Minho, vão tornar-se o quarto e o quinto satélites portugueses a serem enviados para o espaço, depois dos nanossatélites ISTSat-1 e Aeros MH-1, em 2024, e do microssatélite PoSAT-1, em 1993.

A boleia é dada pelo foguetão Falcon 9, da SpaceX, com transmissão nos canais do X da empresa de transporte espacial e do canal de Youtube da Escola de Engenharia da Universidade do Minho.