"Teste do pezinho" com terceiro número mais baixo da década. Lisboa e Santarém contrariam tendência

O número de bebés estudados com o teste do pezinho em 2024 foi o terceiro mais baixo da década e só é inferior aos dois anos correspondentes à pandemia. A queda na natalidade não é nova, mas não aconteceu em todo lado: Lisboa e Setúbal tiveram dois dos anos com nascimento de mais bebés e Santarém contrariou a tendência e registou o seu ano com mais bebés em dez anos. Segundo dados avançados à Renascença pelo Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), no âmbito Programa Nacional de Rastreio Neonatal (PNRN), em 2024 foram alvos de rastreios neonatais 84.631 bebés, menos 1.133 recém-nascidos que no ano anterior. Embora não diga respeito diretamente ao número de nascimentos, o teste do pezinho rastreia algumas doenças graves em recém-nascidos e permite avaliar a evolução da natalidade quase em tempo real.

Não sendo ainda conhecidos números definitivos de nascimentos em 2024, que só serão divulgados pelo INE em fevereiro, os dados dos testes de pezinho mostram que o último ano só ficou atrás dos dois anos precedidos de pandemia no que toca a nados-vivos: 83.436 em 2022 e 79.217 em 2021. Para encontrar um ano fora da pandemia com menos rastreios realizados é preciso recuar até 2014, quando foram apenas 83.100. Santarém com o maior número de testes do pezinho da última década Em 2024, o mês com o maior número de testes do pezinho foi outubro, contrariando a tendência de setembro ser o mês com mais nascimentos em Portugal - que aconteceu em 2020, 2021 e 2022. No ano anterior, o mês com mais bebés a nascerem tinha sido novembro. No sentido contrário, o mês com menor número de testes do pezinho foi março, pela primeira vez na última década. Em 2022 e 2023 tinha sido abril, mas o mês com menos rastreios realizados é fevereiro.