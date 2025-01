Chumbos aumentam e no 3.º ciclo mais do que duplicaram em três anos

As taxas de retenção e desistência têm estado a subir desde o ano da pandemia de covid-19, altura em que atingiram mínimos históricos, indica o relatório do Conselho Nacional de Educação (CNE), divulgado esta quarta-feira.

Destaque para o 3.º ciclo do ensino básico onde o aumento foi mais significativo: passou de 3% no ano letivo 2019/2020 para 6,2% no ano letivo 2022/2023.

De acordo com o relatório do CNE, as “taxas de conclusão dos alunos do 3.º ciclo decresceram ao longo dos últimos três anos letivos”, considerando, por isso, “que é uma situação que deve ser acompanhada nas suas múltiplas vertentes, nos próximos anos”.

Em declarações à Renascença, o presidente do CNE considera que “pode ter a ver com questões que vêm da pandemia”, assim como pode estar relacionado com o aumento de alunos imigrantes.

Domingos Fernandes evoca uma outra razão, que admite que “é uma grande preocupação, que é a qualidade das aprendizagens nos primeiros seis anos de escolaridade”.