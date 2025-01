Rendimento médio por mês caiu três euros em 2023. Portugal é o quarto país mais desigual da UE

Um em cada três inquiridos no ICOR avançaram não ter capacidade para pagar uma semana de férias por ano, fora de casa, enquanto 30% diz não ter capacidade para assegurar o pagamento de uma despesa inesperada de menos de 600 euros por mês e mais de 15% diz não ter capacidade para manter a casa adequadamente aquecida.

Para Carlos Farinha Rodrigues, investigador do ISEG e autor do estudo, o aspeto mais importante dos resultados do ICOR é “a redução expressiva da incidência da pobreza nas crianças e jovens, cuja taxa de pobreza se reduziu de 20,7% para 17,8%” - o valor mais baixo desde o início da publicação destes dados, em 2003.

Já a subida na taxa de pobreza dos idosos pode ser explicada por “alterações metodológicas no cálculo das pensões de velhice” ou pela “distribuição dos rendimentos dos idosos”, com a subida de rendimento de parte dos idosos a não ser suficiente para compensar a subida do limiar de pobreza.

Nos números do INE divulgados no final do ano passado, o risco de pobreza diminuiu quer para a população empregada, de 10,0% em 2022 para 9,2% em 2023, quer para a população desempregada, de 46,7% em 2022 para 44,3% em 2023.