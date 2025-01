Três mulheres falharam a encontrar “50 vozes” femininas diversas. Porquê?

Como se parece uma figura de autoridade? Qual é o aspeto de quem lidera uma organização, faz uma descoberta científica ou tem um espaço de comentário? Quem chega à primeira página com título de especialista?

Daniela Cunha, Katerina Drakos e Maria Luísa Moreira estavam “sempre a encontrar as mesmas pessoas” em painéis, conferências, podcasts, notícias, espaços de comentário... Estas eram pessoas – mais homens, mas também mulheres – “com o mesmo background, com experiências profissionais e académicas muito semelhantes, e com vivências também elas muito semelhantes”.

Numa sociedade “plural e diversa” como Portugal, onde estava a diversidade nas vozes em frente a microfones? Onde estavam as pessoas, mulheres, “com outras experiências profissionais, académicas e de vida”?

Daniela, Katerina e Maria Luísa propuseram-se, no final de julho, a juntar 50 vozes femininas proeminentes que pouco tivessem em comum. Procuravam mulheres com autoridade que viessem de fora de Lisboa ou do Porto, que partissem de religiões e de etnias diferentes, que não trouxessem uma bagagem de privilégio ou descendessem de famílias endinheiradas. Mas, no final do ano, as três mulheres deram-se por vencidas. O projeto “50 vozes” falhou, para já.

Em dezembro, a lista acabou por fechar com 35 vozes, aquém do número que Daniela, Katerina e Maria Luísa desejavam no verão, mas fiel à diversidade e à inclusão de que não abriram mão.