Incêndios, habitação, saúde. Os números de 2024 em três crises de sempre

Desde o ano passado, têm sido introduzidas medidas para colmatar a crise da habitação. Os apoios ao alojamento para famílias estudantes e professores deslocados entraram em vigor e foram impostas restrições ao Alojamento Local. Mas estas medidas não estão a controlar os preços.

Como acontece com as casas, o preço médio de um quarto para arrendamento continua a aumentar. No início deste ano letivo, em setembro, um quarto custava, em média, 485 euros em Lisboa, 390 euros no Porto, 340 em Aveiro, 325 em Braga e 270 em Coimbra. Só em Lisboa, o custo subiu 30 euros num ano.

Além disso, parte das medidas para o Alojamento Local até acabou por ser revertida este ano. No último ano, não houve uma redução de registos de Alojamento Local em Portugal, mas um aumento. Enquanto, em 2023, eram 119.634 os AL registados em Portugal, em 2024, esse número subiu para 120.619.

O “verão caótico” e o “inverno mau” dos hospitais

No final de 2023, falava-se do orçamento histórico na Saúde. O Orçamento do Estado de 2024 colocava um bolo de 15 mil milhões de euros no total. Só para o SNS o aumento era de 1,2 mil milhões de euros em relação a este ano.

E não é apenas nos bolsos, mas também nos trabalhadores que se vê uma evolução. Segundo o portal da transparência do SNS, em novembro deste ano, o Serviço Nacional de Saúde tinha quase 151 mil trabalhadores, longe dos cerca de 135 mil de há cinco anos.

Apesar disto, a Saúde continua envolta em discussões, controvérsia e consequências. Em 2024, a ministra Ana Paula Martins, que assumiu o cargo depois das legislativas de 10 de março, teve de responder por urgências fechadas, falhas no INEM, a linha do SNS para grávidas, entre outros.

Do lado dos trabalhadores, como em 2023, as greves continuam, por melhores condições de trabalho.