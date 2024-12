Refeições, barbeiro e "simpatia". Foi assim a Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz

À uma da tarde, a Cantina Velha parece um autêntico centro comercial. Ao lado da zona de refeições, mais de cinquenta cadeiras vão ouvindo atentamente as senhas para levantarem roupa quente. À entrada, uma enorme mancha de gente vai se distribuindo pelas mesas de matraquilhos ou as bancas de venda de bijuteria. Lá em cima, já há quem esteja a atualizar o cartão do cidadão ou a fazer rastreios de saúde. É a festa de Natal da Comunidade Vida e Paz (CVP).

“Os nossos convidados podem usufruir dos serviços habituais. Na área da saúde, temos uma área nova – a possibilidade de fazerem rastreios visuais e de as pessoais depois ficarem com os óculos. (...) Procuramos fazer tudo isto num ambiente familiar e espirito natalício”, conta à Renascença Renata Alves, diretora-geral da CVP.

Desde sexta-feira, já ali passaram mais de mil pessoas, em situação de sem-abrigo ou de vulnerabilidade social. Até ao encerramento marcado para as 22h deste domingo, a organização espera superar os 1.700 visitantes do ano passado em cerca de 10%.

Muita gente nova com quem a repetente Palmira Maia vai trocando dois dedos de conversa aqui e ali. Acaba de pousar o tabuleiro (ainda volta, para o jantar e para a ceia) e vai-se encaminhando para a zona da roupa. Quando se senta na cadeira, explica à Renascença o plano que já pensou para o dia.