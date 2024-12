Academia dos Amadores de Música em risco de desaparecer por causa do aumento das rendas

Em tempos, a autarquia anunciou ter encontrado um espaço ocupado pelos arquivos da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a quem chegou a enviar uma notificação de despejo, sem que o executivo da freguesia tenha sequer sido consultado. Miguel Coelho, o presidente da Junta de Freguesia, nega ter sido alguma vez consultado e recusou abandonar as instalações. E a autarquia voltou atrás na decisão.

Pedro Martins Barata confirma também "algumas conversas com a Junta de Freguesia de Benfica" e a tentativa de identificar lugares que possam eventualmente vir a comprar, "em última hipótese, com o dinheiro da indemnização" que vão receber por saírem em 2025.

Só que a indemnização, de 600 mil euros, não chega para adquirir um espaço alternativo.

Na zona, há vários espaços livres, como a Escola Veiga Beirão, colada ao Largo do Carmo, e que pertencerá à Estamo, ou o Tribunal da Boa Hora, do Ministério da Justiça, para onde há anos se fala que irá o Tribunal da Relação, na Praça do Município.

Sobre estes espaços, Pedro Martins Barata deixa algumas questões: "O Tribunal da Relação necessita, do ponto de vista da vida da cidade e da vida dos próprios juízes, de uma localização central? É necessário que esteja ali? O mesmo com a escola Veiga Beirão. Aparentemente, será um hotel de luxo. Nós temos quantos hotéis de luxo, já, na baixa e no Chiado?".

Para além dos espaços já desocupados, outros serão em breve libertados. "O Palácio do Marquês de Pombal, que está em ruína. Ao lado, a sede do Século, actualmente o Ministério do Ambiente, vai ser libertado por causa da concentração dos serviços gerais. Aqui mais próximo, na Rua da Emenda, o Ministério da Economia. Portanto, espaços públicos, do estado ou da Câmara, existem", assegura o presidente da Academia de Amadores de Música, que lembra que falta o mais importante.

"Falta é a vontade política e falta tentar perceber, de forma estruturada, quais os compromissos e o que se quer fazer desses espaços".

Em qualquer um daqueles espaços, a Academia podia funcionar: Até podia suportar eventuais obras de recuperação, com a indemnização que vai receber. Só falta mesmo que as entidades oficiais demonstrem compromisso com a cultura e a história de uma das mais antigas instituições culturais do país.