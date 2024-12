Maior queixa-crime de sempre. 17 "Influencers" denunciados por promoção de jogo ilegal

A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) vai avançar com a maior denúncia formal contra 17 figuras públicas e influencers que fazem publicidade a operadores de jogo não licenciados.

A lista é composta sobretudo por antigos participantes em reality shows e inclui, entre outros, nomes como Bernardina Brito, Fanny Rodrigues, Rui Pedro Figueiredo, Isabela Cardinali, Jéssica Antunes ou Ruben Silvestre.

“O número de influenciadores a normalizar este comportamento de jogar em sites ilegais é cada vez maior e, portanto, é uma pandemia”, alerta na Renascença Ricardo Domingues.

Nestas declarações, o presidente da APAJO acusa estes influencers de “enviar consumidores para um mercado onde não há regras”.

“Muitos destes influenciadores chegam a apresentar o jogo como uma forma de gerar rendimentos, o que é absolutamente absurdo. O jogo é uma forma de entretenimento”.

Por outro lado, Ricardo Domingues lembra que estes sites de apostas que operam à margem das regras estão acessíveis a consumidores abaixo dos 18 anos que, “facilmente se deixam iludir por um estilo de vida destes influencers que, em muitos casos, nem sequer corresponde à realidade”.

Outro problema está nos métodos de pagamento de apostas, como o Multibanco ou o MBWay.

Ricardo Domingues insiste no apelo ao Banco de Portugal para que bloqueie as transferências de dinheiro para estas plataforma.

“Aquilo que pedimos ao Banco de Portugal não é que determine se as plataformas são ilegais ou legais. Isso, o regulador português do setor já fez. Aquilo que pedimos ao Banco de Portugal é que garanta que as entidades que supervisiona não prestem serviços a entidades que não estão licenciadas para operar em Portugal”, esclarece o presidente da APAJO.