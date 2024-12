Desporto no Bairro. Da Pasteleira aos Aliados, ao ritmo do break-dance

Risoleta Monteiro vive na Pasteleira, paredes-meias com o ringue junto à Rua de Bartolomeu Velho, mesmo ao lado da igreja do bairro.

“Encontrei o projeto aqui neste campo. Estava com os meus primos que, um dia, vieram jogar futebol e tinha aqui formadores a dançar break”, conta à Renascença.

Foi em 2020. Risoleta tinha, então, 16 anos. "Eu reparei, mas não me juntei muito”, reconhece.

Mas o convite de Roman Bedusenko, um russo-ucraniano de Luhansk há 13 anos em Portugal, despertou a curiosidade e o gosto pelo movimento de uma arte que nasceu nos bairros de Brooklyn, em Nova Iorque. “Ele veio ter comigo e disse: sabes, as meninas também dançam”. E Risoleta ficou desde o início.

“Nós estamos aqui no bairro e vemos as pessoas a consumir droga e a roubar perto de nós, mas nós temos de continuar a nossa missão”, sublinha Roman, mais conhecido como ‘Professor XXL’.

Do contacto frequente com as crianças e jovens do Bairro da Pasteleira, um dos oito envolvidos neste projeto da Ágora - Empresa Municipal de Cultura e Desporto, este instrutor de break-dance tem a certeza de que, para quem anda no desporto, “a realidade pesada não afeta”.

Volta e meia, a Pasteleira é notícia pelas piores razões. Sobretudo, por causa da toxicodependência que se arrasta a reboque do tráfico em constante movimento no emaranhado de blocos de prédios.

“Estas crianças mostram que são normais. Aliás, são mais puros do que outras crianças de outras partes da cidade que não têm facilidade em obter as coisas que querem. Quando eles conseguem, dão muito mais valor”, assegura o russo-ucraniano.