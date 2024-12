Despejos em Loures. "Estamos à espera da decisão, mas não temos para onde ir"

Do lado esquerdo, depois de passar a porta de entrada, um lavatório e uma sanita, esta devidamente isolada com um gradeamento de plástico para permitir alguma privacidade. A meio do espaço, uma televisão e um frigorífico, que trabalham com eletricidade proveniente de uma puxada. E do lado direito, no chão, uma cama. Alberto já só pede um apoio para garantir a renda de um quarto para ele, a mulher e o filho.

"Que eu possa alugar e pagar a minha renda mensal. Até quatrocentos euros por mês. Isso é que é o mais fundamental para mim".