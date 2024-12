Covid-19. Primeiros anos de pandemia tiveram mais de 19 mil mortes em excesso

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais óbitos em excesso até 2021

Por regiões, a que inclui Lisboa teve um maior número de óbitos em excesso (9.484) nos dois primeiros anos da pandemia, 82% dos quais devido à Covid-19.

As regiões do Norte ao Alentejo apresentaram excessos de mortalidade por todas as causas com um gradiente crescente norte-sul, mas o peso do excesso diretamente atribuível à infeção por SARS-CoV-2 variou entre os 63% no Alentejo e 83% no Centro.

Entre as regiões de saúde com excessos de mortalidade significativos, a taxa de óbitos em excesso apresentou um aumento à medida que se vai de norte para sul, variando entre 174 óbitos por 100.000 habitantes no Norte e 413 óbitos por 100.000 habitantes no Alentejo.

Contudo, apesar da maior taxa de excesso de óbitos no Alentejo, esta foi a região com uma menor proporção de óbitos em excesso diretamente atribuíveis à covid-19, segundo o trabalho desenvolvido pelos investigadores do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Nas Regiões Autónomas e no Algarve o excesso de mortalidade “não foi significativo”, variando a taxa de óbitos em excesso entre 141 por 100.000 habitantes na Madeira e 224 por 100.000 habitantes no Algarve.