Preço das casas subiu 10% no último ano. Cada metro quadrado está 253 euros mais caro

Os preços das casas aumentaram 10% no último ano, naquele que é o maior aumento no espaço de 12 meses desde fevereiro de 2020. Nem a queda nos juros dos créditos habitação, nem a isenção de IMT e Imposto de Selo para jovens conseguem combater a oferta de habitação, com as casas a ficarem mais caras em todas as capitais de distrito do país.

Segundo o índice de preços do Idealista, o custo para comprar casa estava nos 2.783 euros por metro quadrado (€/m2) no final do mês de novembro - uma subida de 1,8% em relação ao último mês e de 10% em relação ao período homólogo.