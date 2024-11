Língua Azul. Serra da Estrela “praticamente imaculada”, mas pastores estão atentos

Até ao momento, apenas há a registar um caso do surto de língua azul na região da Serra da Estrela, garante Ricardo Pimenta, 45 anos, pastor desde que se lembra de existir, pertence à direção de vários organismos ligados ao setor.

Debaixo de sol intenso, incomum em novembro, o pastor que tem 180 cabeças de gado, observa o impacto das alterações climáticas, procurando justificar o surgimento da doença da língua azul.

“O mosquito transmissor da doença da língua azul, normalmente como a maior parte dos mosquitos, propaga-se com as temperaturas mais altas, portanto, as zonas mais quentes normalmente são as mais afetadas pela doença”, começa por destacar Ricardo Pimenta.

Sublinha que as alterações climatéricas têm contribuído para esta realidade. “O calor estende-se até uma fase mais adiantada, portanto nas estações, neste caso outono, quase Inverno. E também há uma adaptação dos próprios insetos e outros seres, às adversidades climatéricas que enfrentam”, nota o pastor, torcendo para que as noites sejam frias e com geada. “A própria geada da noite ajuda a eliminar, não só mosquitos, mas outros seres que não são benéficos, claro”, conclui.