“Já foi pior"? APAV alerta para “subida” de casos, oposição critica política de “perceções” de Montenegro

Chuva de críticas

As palavras do primeiro-ministro foram recebidas com indignação por vários atores políticos. Numa publicação na rede social “X”, Pedro Nuno Santos acusou Montenegro de “falta de sensibilidade, empatia e respeito pelas vítimas”.

“O cidadão Luís Montenegro tem o direito de achar coisas, mas a um Primeiro-ministro exige-se menos ligeireza e mais respeito pelos factos, especialmente quando falamos de violência exercida sobre mulheres”, frisou o secretário-geral do PS.

Também no “X”, as irmãs Mortágua, do Bloco de Esquerda, manifestarem-se contra a afirmação do primeiro-ministro.

Joana Mortágua escreveu: “Se o primeiro-ministro se preocupasse mais com os números e menos com as perceções que agradam à extrema-direita, percebia que o maior e mais profundo fator de crime violento em Portugal é o machismo e não a imigração ou a pertença étnico-racial das comunidades.”

Por sua vez, Mariana Mortágua apontou: “Montenegro, que ordena operações para aumentar a “perceção” de segurança, tem a “perceção” de que a violência contra mulheres não aumentou (apenas as queixas). Menos perceções e mais factos aconselhariam o PM a levar mais a sério o maior problema de segurança interna - este.”

Só este ano, entre janeiro e setembro, 344 mulheres foram violadas em Portugal, revelou a Polícia Judiciária na segunda-feira.