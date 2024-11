Almirante Reis com mais árvores e faixa para transportes públicos. Veja as imagens

No segundo troço, entre a Praça do Chile e a Alameda, são mantidas as três vias do primeiro troço. Contudo, a ciclovia deixa de estar presente dos dois lados da Avenida, passando a ter ambas as direções no passeio do lado nascente. O estacionamento é mantido no mesmo esquema de intercalação com as áreas verdes, mas a plantação de árvores fica restrita ao lado da ciclovia.

Depois, entre a Alameda e a Praça do Areeiro, a Avenida passa a ter quatro vias: duas em cada direção, com uma faixa para transportes públicos em cada direção. A ciclovia mantém-se do lado nascente.