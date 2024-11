O "business" do petróleo e a guerra "contra a Humanidade". Protesto pelo clima bloqueia praça em Lisboa

Primeiro na Paiva Couceiro, depois no Chile, as duas praças lisboetas foram palco de “assembleias populares”, onde representantes de pequenos grupos a participar no protesto votaram e decidiram novas ações de luta.

Orlando Cohen não participa diretamente em nenhuma, mas vai seguindo atentamente os passos de quem está aos comandos do protesto e acenando positivamente com a cabeça sempre que se liga um megafone. Não estar presente na manifestação nem sequer esteve em cima da mesa – “óbvio que vim”. Porquê? Para “gritar” como é hora de acabar com os combustíveis fósseis, até nos pequenos hábitos.

“O petróleo e esse ‘business’ todo do pessoal que anda aí. Às vezes, nem é por mal: o pessoal tem um carro e nem se apercebe (…) Toda a gente gosta muito de ir fazer viagens em cruzeiros, por exemplo. Sabem que é uma poluição enorme, mas não deixam de fazer: ‘ah, não nos vai afetar agora a nós’”, critica, enquanto atrás de si começam a ser levantados os primeiros cartazes onde se pode ler: “Esta normalidade não nos serve”.

E por não os servir, rapidamente fecham a assembleia popular e demoram pouco a arrancar com o desfile. Já a sombra provocada pelas copas das árvores da Praça Paiva Couceiro estava ultrapassada, quando as colunas de som lançam o tiro de partida habitual dos protestos climáticos: o tema “Bella Ciao”, numa versão alterada para uma mensagem climática. É hora de zarpar, com a praça do Chile já no ponto de fuga.

Sem tinta, mas a COP 29 "está manchada e falhada"

Uma hora nos preparativos, outra hora a descer. A marcha pela rua Morais Soares foi bem mais calma do que outros protestos organizados pela Climáximo: não houve vidros partidos nem tinta arremessada contra montras e todo o spray utilizado foi para os cartazes artesanais que pintavam o pelotão de cerca de 100 pessoas.